Bärtierchen — Winzig, aber hart im Nehmen

Bärtierchen sind — das verrät schon der Name — ziemlich klein und sehen aus wie Miniaturbären. Doch sie sind gleichzeitig auch richtige Überlebenskünstler: Sie können sogar im Vakuum des Weltalls überleben. Von ihnen können die Menschen also noch richtig was lernen. „Bärtierchen — Winzig, aber hart im Nehmen“ läuft heute um 21. 25 Uhr auf Arte oder ihr schaut die Doku direkt in der Arte-Mediathek.

Arctic Convoy — Todesfalle im Eismeer

Im Zweiten Weltkrieg brauchen die Alliierten dringend Waffen und Proviant. Dafür wird ein Konvoi von Island nach Russland losgeschickt — direkt durch das eisige Nordmeer. Doch Stürme und auch deutsche U-Boote gefährden die Mission. Kapitän Skar (Anders Baasmo Christiansen) entschließt sich, dennoch weiterzufahren, doch damit sind nicht alle auf dem Boot einverstanden. „Arctic Convoy — Todesfalle Eismeer“ findet ihr ab heute bei Wow.

When the Stars Gossip

Gong Ryong (Lee Min-ho) reist als eine Art Tourist auf eine Raumstation. Dort hat die strenge Kommandantin Eve Kim (Gong Hyo-jin) das Sagen, die ihre allererste Mission selbst leitet und alles richtig machen will. Doch je näher die beiden sich kommen, desto mehr Funken fliegen auch. „When the Stars Gossip“ hat von Romantik, über Comedy bis zum Drama alles zu bieten. Ihr könnt die Serie jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.