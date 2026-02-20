Play
Foto: Apple TV
Bild: Beschütze sie | Foto: Apple TV

Was läuft heute? | Beschütze sie – Staffel 2

Immer in Gefahr

In der zweiten Staffel der Serie „Beschütze sie“ hat Hannah endlich ihren Mann gefunden. Doch sie weiß nicht, ob ein gemeinsames Leben noch möglich ist.

Beschütze sie — Staffel 2

In der Serie „Beschütze sie“ spielt Jennifer Garner die Drechslerin Hannah Hall. Ihr Mann Owen arbeitet für eine Softwarefirma, die wegen Veruntreuung vom FBI untersucht wird. Während das FBI eine Razzia bei der Firma durchführt, verschwindet Owen auf einmal.

Hannah erhält von einem Fremden einen Zettel mit der Aufschrift „Beschütze sie“. Die Botschaft kommt von ihrem Mann und es ist die letzte Botschaft, die er ihr hinterlässt, bevor er verschwindet. Hannah will sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Mann machen, und ihre Stieftochter Bailey will ihr dabei helfen. Während sie das Mysterium immer weiter aufdecken, merken die beiden allerdings, dass sie nicht sicher sind.

Mutter und Stieftochter

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach dem Verschwinden von Owen an. Hannah und Bailey haben sich ein neues Leben im Süden Kaliforniens aufgebaut. Da taucht Owen plötzlich wieder auf. Trotzdem scheint die Rückkehr zu einem normalen Familienleben unmöglich. Hannah und Bailey sind immer noch in Gefahr und auch Owen kann sich nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen. Jetzt muss die Familie gemeinsam einen Weg aus dieser Situation suchen und herausfinden, was vor sich geht.

Die zweite Staffel von „Beschütze sie“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen