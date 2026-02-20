Beschütze sie — Staffel 2

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo liebe Fans des Streamings! Es ist Freitag, der 20. Februar, und in unserem heutigen Streaming-Tipp geht es um die Suche nach einer verschwundenen Person. Die Serie kommt nicht nur mit einer Starbesetzung daher, sondern wurde auch von zwei Hollywood-Stars produziert. Die man eigentlich eher als Schauspielerinnen kennt. Aber mehr dazu gleich.

Die Thriller-Serie „Beschütze sie“ kennt ihr vielleicht auch unter dem Originaltitel „The Last Thing He Told Me“. Jennifer Garner spielt in der Serie Hannah Hall. Sie bekommt einen Zettel von einem Fremden, auf dem „Beschütze sie“ steht. Die Botschaft kommt von ihrem Ehemann Owen und es ist seine letzte Nachricht an sie, bevor er auf einmal spurlos verschwindet. Zusammen mit ihrer Stieftochter Bailey versucht Hannah, das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes aufzuklären und ihn wiederzufinden.

In der zweiten Staffel der Serie erleben wir einen kleinen Zeitsprung. Fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass Owen spurlos verschwunden ist. Hannah und ihre Stieftochter haben sich im Süden Kaliforniens ein neues Leben aufgebaut, weil sie sich hier sicherer fühlen. Bailey ist mittlerweile erwachsen. Da taucht Owen plötzlich wieder auf. Eigentlich ist es genau das, was sie wollte. Doch sie weiß auch, dass sie und Bailey nach wie vor in Gefahr sind. Sie will eine zweite Chance für ein halbwegs normales Leben mit Owen. Aber ihr ist auch klar, dass diejenigen, die ihnen schon mal Interesse haben, weiterhin vor nichts zurückschrecken werden. Was soll sie also tun?

Die Serie basiert auf dem Roman „The Last Thing He Told Me“ von der Autorin Laura Dave. Nicht nur Reese Witherspoon, sondern auch Julia Roberts waren von dem Material begeistert. Schon vor der Veröffentlichung des Romans haben sich die beiden die Rechte am Stoff gesichert. Ursprünglich sollte Julia Roberts auch die Hauptrolle in der Serie übernehmen. Später hat man sich dann aber doch für Jennifer Garner entschieden. Die zweite Staffel der Serie basiert auf „Finde uns nicht“, dem zweiten Roman der Reihe von Laura Dave.

Ihr könnt die zweite Staffel jetzt bei Apple TV schauen. Habt ein schönes Wochenende! Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp für euch von uns. Folgt uns also, abonniert uns, damit ihr keinen Tipp hier verpasst. Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nicolik, Audioschnitt Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns.

