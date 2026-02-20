Beschütze sie — Staffel 2
In der Serie „Beschütze sie“ spielt Jennifer Garner die Drechslerin Hannah Hall. Ihr Mann Owen arbeitet für eine Softwarefirma, die wegen Veruntreuung vom FBI untersucht wird. Während das FBI eine Razzia bei der Firma durchführt, verschwindet Owen auf einmal.
Hannah erhält von einem Fremden einen Zettel mit der Aufschrift „Beschütze sie“. Die Botschaft kommt von ihrem Mann und es ist die letzte Botschaft, die er ihr hinterlässt, bevor er verschwindet. Hannah will sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Mann machen, und ihre Stieftochter Bailey will ihr dabei helfen. Während sie das Mysterium immer weiter aufdecken, merken die beiden allerdings, dass sie nicht sicher sind.
Mutter und Stieftochter
Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach dem Verschwinden von Owen an. Hannah und Bailey haben sich ein neues Leben im Süden Kaliforniens aufgebaut. Da taucht Owen plötzlich wieder auf. Trotzdem scheint die Rückkehr zu einem normalen Familienleben unmöglich. Hannah und Bailey sind immer noch in Gefahr und auch Owen kann sich nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen. Jetzt muss die Familie gemeinsam einen Weg aus dieser Situation suchen und herausfinden, was vor sich geht.
Die zweite Staffel von „Beschütze sie“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen.
