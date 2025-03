The Studio — Staffel 1

„The Studio“ ist eine neue Serie, in der Seth Rogan den Filmproduzenten Matt Remick spielt. Nach 20 Jahren im Business wird er zum Präsidenten der Continental Studios befördert. Weil Matt ein absoluter Filmliebhaber ist, tut er sich schwer mit seiner neuen Rolle. Denn als Präsident muss er auf einem schmalen Grat zwischen Kunst und Kommerz navigieren. „The Studio“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

In seinen Händen — Staffel 1

In der Serie „In seinen Händen“ geht es um eine Schülerin, die spurlos verschwindet. Nachdem die Investigativjournalistin Ema Garay den Sozialarbeiter Leo Mercer kennenlernt, will sie sich dem Fall widmen. Denn er ist Hauptverdächtiger und Ema will herausfinden, ob die Polizei auf einer falschen Fährte ist. Die erste Staffel der argentinischen Serie „In seinen Händen“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Nur 37 Sekunden

Die Serie „Nur 37 Sekunden“ handelt von dem wahren Verschwinden der „Bugaled Breizh“. Das Schiff ist am 15. Januar 2004 aus ungeklärten Gründen untergegangen. Bis hierhin ist alles wirklich so passiert. Doch der Rest der Serie ist reine Fiktion. Hauptfigur Marie hat ein persönliches Interesse an dem Fall, weil auch der Bruder ihres Verlobten auf dem Schiff war. Nachdem sie einige Ungereimtheiten entdeckt, will sie herausfinden, was wirklich passiert ist. Ihr könnt „Nur 37 Sekunden“ jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.