Bild: Der Wissenschaftler | Amazon Hero Art / Produzioni Fuorifuoco

Was läuft heute? | Der Wissenschaftler, Wenn Ärzte Fehler machen, Full Swing

Kein Flug — Kein Job

Auf Apple TV+ steht „Der Wissenschaftler“ für seine Überzeugungen ein und verliert dafür seinen Job. In der Arte-Mediathek kämpfen Betroffene in „Wenn Ärzte Fehler machen“ um Gerechtigkeit und auf Netflix geht’s in „Full Swing“ ab auf den Golfplatz.