Monsieur Foucault und seine Schüler

Monsieur Foucault unterrichtet eigentlich an einer renommierten Schule in Paris. Bei einem Event beschwert er sich über das sinkende Niveau der Schüler und den Lehrermangel in den Vororten — und das aus Versehen vor einer Ministeriumsmitarbeiterin. Plötzlich muss er selbst an einer Schule in den Vororten unterrichten und stößt dort vor allem am Anfang auf großen Widerstand. „Monsieur Foucault und seine Schüler“ findet ihr ab heute in der Arte-Mediathek.

The Animal Kingdom

Émiles Mutter leidet unter einer mysteriösen Krankheit, die seit Kurzem die Menschheit heimsucht. Dabei verwandeln sich die Betroffenen schrittweise in ein Tier. Als Émiles Mutter bei einem Unfall in die tiefen Wälder flüchtet, macht sich ihre Familie auf die Suche nach ihr. „The Animal Kingdom“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Worst Ex Ever

Das Ende von Beziehungen ist häufig sehr unschön. Die Geschichten, die in der True-Crime-Doku erzählt werden, bilden da keine Ausnahme. Mit Gewalt, Betrug und Manipulation machen die Ex-Partnerinnen und Ex-Partner ihren früheren Liebsten das Leben zur Hölle. „Worst Ex Ever“ ist der Erfolgsserie „Worst Roomate Ever“ nachempfunden. Alle Folgen findet ihr ab heute bei Netflix.

