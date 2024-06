Bild: Der Hauptcast von She Said | Dia Dipasupil / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Was läuft heute? | One for the Road, She Said, I am Earth

Der Beginn einer Bewegung

Frederick Lau und Nora Tschirner versuchen sich auf Netflix in „One for the Road“ dem Alkohol zu entziehen. Zwei Journalistinnen decken in „She Said“ auf Prime Video den Skandal um Harvey Weinstein auf und Arte versorgt uns mit „I am Earth“ mit einer Serie über eine rappende Bibliothekarin.