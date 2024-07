Lying and Stealing

Ivan (Theo James) hat ein spezielles Interesse für Kunst. Er ist ein ziemlich guter Kunstdieb, der am liebsten die Ware auch behalten und noch lieber aussteigen würde. Doch er hat einen Deal mit einem Gangsterboss, der ihn nicht gehen lässt. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn Ivan lernt Elyse (Emily Ratajkowski) kennen. Mit ihr und einem gut ausgearbeiteten Plan rückt ihre Freiheit in greifbare Nähe. „Lying and Stealing“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Madame Web

Cassandra Webb (Dakota Johnson) ist Rettungssanitäterin in Manhattan und hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Dort sieht sie auch einen Mann, der versucht, drei junge Frauen zu töten. Cassandra will das verhindern und macht sich auf die Suche nach ihm. Diese Suche führt sie aber auch in ihre eigene Vergangenheit und zum sogenannten „Netz des Lebens“. Das Spiderman-Spin-Off „Madame Web“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Frans Hals: Maler des Lachens

In der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts herrschen eher düstere und nachdenkliche Motive vor. Doch nicht bei Frans Hals. Der Maler zeichnete lachende, fröhliche Menschen — und das in einer Zeit, in der es verpönt war, Zähne zu zeigen. Die Doku „Frans Hals: Maler des Lachens“ könnt ihr ab heute in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.