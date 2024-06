Bild: Bestseller Boy | Foto: ZDF/Paramount/FeedMee

Was läuft heute? | Bestseller Boy, Land of Women, Worst Roommate Ever

Zwischen zwei Kulturen

Das ZDF zeigt mit „Bestseller Boy“ eine Mini-Serie aus den Niederlanden, in der es um einen Mann geht, der über seine Erfahrungen als Kind von Einwanderern schreibt, in der Apple TV-Serie „Land of Women“ geht es um eine Frau, die aus New York fliehen muss und „Worst Roommate Ever“ auf Netflix erzählt Geschichten von kriminellen Mitbewohnern.