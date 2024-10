Betrügerische Liebe

Die 60-jährige Gabriella verliebt sich der Miniserie „Betrügerische Liebe“ in den charmanten und attraktiven Elia. Der ist genau so alt wie ihr ältester Sohn. Gabriella betreibt ein Luxushotel an einer italienischen Mittelmeerküste und verdient damit nicht schlecht. Ihre Kinder sind deshalb skeptisch und glauben, dass Elia es nur auf ihr Geld abgesehen hat. „Betrügerische Liebe“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Money Maker: Tuyen Pham — Vom Tellerwäscher zum Millionär

In der ARD-Reihe „Money Maker“ werden Menschen porträtiert, die mit guten Ideen viel Geld gemacht haben. In einer neuen Folge geht es um Tuyen Pham. Er ist mit seinem Vater aus Vietnam nach Deutschland geflohen und hat sein erstes großes Geld mit vietnamesischer Gastronomie verdient. Heute hat er sechs Lokale in Deutschland und hat sein Geld in Immobilien und Unternehmen investiert. „Money Maker: Tuyen Pham — Vom Tellerwäscher zum Millionär“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Die Simpsons — Staffel 35

Auch in der 35. Staffel von „Die Simpsons“ erlebt die beliebteste gelbe Familie wieder wilde Sachen. Unter anderem versucht Homer sich als Schullotse und Bart wird in ein NFT verwandelt. Ihr könnt die 35. Staffel „Die Simpsons“ jetzt auf Disney+ sehen.

