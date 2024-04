Was läuft heute? | Birds of Prey, Edins Neo Night, Scream

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn



Harley Quinn ist für ihre psychotische und brutale Art bekannt. Im ersten Teil der Action-Reihe „Suicide Squad“ war sie aber vor allem auch die sexy Handlangerin. Im Film „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ kann die Antiheldin die Geschichte jetzt aus ihrer Sichtweise erzählen. Auch hinter der Kamera ist dieses Mal ein Frauenteam: Margot Robbie ist Co-Produzentin, Christina Hodson Drehbuchautorin und Cathy Yan hat Regie geführt. „Birds of Prey“ könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen.

Edins Neo Night



ZDFneo bekommt eine neue Late-Night-Show. Moderator und Gastgeber ist Schauspieler Edin Hasanović. „Edins Neo Night“ ist seine erste eigene Show. Dazu sagt er nur: „Ich bin nicht sicher, ob die vom ZDF wissen, was sie sich mit mir eingebrockt haben.“ Es soll nicht nur viele unterschiedliche Gäste, etwa die Wolter-Zwillinge, geben. Neben diversen Studio-Aktionen gibt es natürlich auch eine eigene Band. Die Kölner Produktionsfirma Seapoint Productions produziert die neue Late-Night-Show. Die sechs Folgen von „Edins Neo Night“ könnt ihr ab jetzt immer sonntags um 22:15 Uhr auf ZDFneo schauen oder samstags schon in der ZDF-Mediathek streamen.

Scream (2022)

Der fünfte Teil der „Scream“-Reihe bringt eine komplett neue Generation zutage, die einem neuen „Ghostface“-Mörder gegenübersteht. Anfangs scheint es wie immer, ein Telefon klingelt und jemand wird umgebracht. Doch etwas ist diesmal anders. Zusammen mit einer Überlebenden von vor 25 Jahren, Sidney Prescott (Neve Campbell), wollen die Highschool-Studentin Tara Carpenter (Jenna Ortega) und ihre Freunde und Freundinnen dem auf die Spur gehen. „Scream“ könnt ihr ab heute auf RTL+ schauen.

