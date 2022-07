Was läuft heute? | Black Bird, Tommy Lee und Pamela, Vorsicht Zimmerpflanzen

Black Bird

Jimmy Keene (Taron Egerton) wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Um früher aus dem Gefängnis zu kommen, lässt er sich auf einen Deal ein: Er geht ins Hochsicherheitsgefängnis und freundet sich mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry an, um ein Geständnis von ihm zu bekommen. Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit. Jeden Freitag gibt’s eine neue Folge „Black Bird“ (deutscher Titel: „In with the Devil“) auf Apple TV+.

Tommy Lee und Pamela

Der Rocker Tommy Lee und Schauspielerin und Playmate Pamela Anderson waren in den 1990er Jahren das Promi-Paar. Ihre Ehe, ihre Vorliebe für Übertreibungen und ihr Sextape haben die Öffentlichkeit fasziniert. Die Doku erzählt von den Anfängen ihrer Karrieren, ihren Eskapaden und dem Ende ihrer Beziehung. Ihr könnt „Tommy Lee und Pamela – Liebe, Sex und ein Videotape“ ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

Vorsicht Zimmerpflanzen

Viele Zimmerpflanzen werden billig und unter guten klimatischen Bedingungen in Ländern wie Costa Rica produziert. Der Arbeits- und Umweltschutz ist dabei zweitrangig und der Einsatz von gefährlichen Chemikalien ist schlecht für die Umwelt wie auch die Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Doku „Vorsicht Zimmerpflanzen. Der Klimakiller in den eigenen vier Wänden?“ aus der Reihe „planet e.“ findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek. Und mehr zu dem Thema gibt’s auch in unserem Podcast Mission Energiewende.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.