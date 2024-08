Bob Marley: One Love

Im Musik-Biopic „One Love“ auf WOW (@SkyDeutschland) geht es um Reggae-Musiker Bob Marley und die Zeit, in der er sein Album „Exodus“ schrieb, nachdem im Dezember 1976 ein Anschlag auf sein Leben verübt wurde. Der britische Schauspieler Kingsley Ben-Adir verkörpert Bob Marley. An seiner Seite ist Lashana Lynch als Rita Marley zu sehen. Den Film „Bob Marley: One Love“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Terminator Zero

Mit „Terminator Zero“ betritt das langjährige Hollywood-Franchise neuen Boden und bringt nun einen Anime an den Start. In der Serie geht es um Malcolm Lee, der nach den Ereignissen aus „Terminator 2“ eine Technologie entwickeln will, welche die KI Skynet davon abhält, die Menschheit in naher Zukunft zu vernichten. Skynet schickt jedoch einen Terminator in die Vergangenheit, um Malcolm und seine Familie zu töten. Alle acht Folgen von „Terminator Zero“ gibt es bei Netflix.

Crossing — Auf der Suche nach Tekla

Eine pensionierte georgische Lehrerin macht sich zusammen mit ihrem Nachbarn auf die Suche nach ihrer verschwundenen Nichte Tekla. Ihre letzte Spur führt die beiden nach Istanbul, wo Tekla jetzt als Teil der Trans-Community lebt. Der Film wurde bei seiner Premiere auf der Berlinale mit dem queeren Sonderpreis, dem „Teddy Award“ ausgezeichnet. Das Drama „Crossing — Auf der Suche nach Tekla“ gibt es ab heute im Angebot von MUBI.

