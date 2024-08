Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken

Die 16-jährige Aza Holmes (Isabela Merced) sollte eigentlich ihre Teenager-Zeit genießen. Doch ihre Angstsörung macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Immer wieder verliert Aza sich in ihren Gedankenstrudeln und das macht auch das Dating-Leben ziemlich schwer — bis sie auf ihren Kindergartenfreund Davis (Felix Mallard) trifft. Mit dem scheint alles anders zu sein. Das Drama „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“ findet ihr ab heute auf WOW.

Zwischen den Zeilen

Léonard verarbeitet in seinen Romanen seine vielen Affären, was aber nicht immer so gut ankommt. Auch sein Verleger Alain (Guillaume Canet) ist von dem neuesten Manuskript nicht überzeugt, seine Frau dafür aber schon — vielleicht aber auch nur, weil sie selbst in die Liebesgeschichten verwickelt ist. Die RomCom „Zwischen den Zeilen“ könnt ihr jetzt auf Mubi anschauen.

In Liebe, Mon Laferte

Norma Monserrat Bustamante Laferte ist der Welt unter ihrem Künstlernamen Mon Laferte viel besser bekannt. Die lateinamerikanische Sängerin füllt auf ihrer Welttournee ganze Stadien und begeistert mit ihren Songs die Massen. Doch auch ihr Erfolg hat mal ganz klein angefangen: in einem chilenischen Armenviertel. Mit der Doku „In Liebe, Mon Laferte“ könnt ihr ihren Weg ab heute auf Netflix nachverfolgen.

Was läuft heute?

