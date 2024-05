Was läuft heute? | Borders, Gangs of New York, City of Lies

Borders

Bat Yam, nahe Tel Aviv, Israel. Der junge Israeli Avi beschließt nach einem Streit mit einer mächtigen arabischen Familie, zum Grenzschutz zu gehen. Doch seine Erwartungen, dort Kriminellen das Leben schwer zu machen, werden nicht erfüllt. Stattdessen gerät er immer wieder zwischen die Fronten und weiß nicht mehr, auf welcher Seite er eigentlich stehen soll. Die israelisch-deutsche Serie wurde bereits vor dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und Palästina produziert. Ein hochaktueller Konflikt, erzählt in der Serie „Borders“, die ihr ab jetzt in der ZDF Mediathek streamen könnt.

Gangs of New York



New York, USA, 1862. Nachdem sein Vater bei Bandenkämpfen getötet wurde, beschließt der irische Migrantensohn „Amsterdam“ (Leonardo DiCaprio) sechzehn Jahre später, sich zu rächen. Ohne seine Identität preiszugeben, nähert er sich dem Mörder (Daniel Day-Lewis). Hintergrund des Filmes sind die Bandenkämpfe von „Natives“ und irischen Migranten in Amerika zwischen den 1840er- und 1860er-Jahren. Der Regisseur des Filmes ist Martin Scorsese. Ihr seht „Gangs of New York“ ab heute in der ARTE Mediathek.

City of Lies

Los Angeles, USA, 1995. Nach dem Mord an den beiden jungen Schwarzen Rappern Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. wird Detective Russell Poole (Johnny Depp) mit der Aufklärung beauftragt. Für ihn stellt sich schnell heraus, dass seine Kollegen der LAPD daran beteiligt gewesen sein können. Da er nicht locker lässt, wird er vom Dienst suspendiert. Doch der Journalist Jack Jackson (Forest Whitaker) hat einen ähnlichen Verdacht. Gemeinsam gehen sie der Spur weiter nach. Hintergrund des Filmes ist ein Tatsachenroman des Journalisten Randall Sullivan, der sich mit den Morden an den beiden Rappern in den 1990er-Jahren beschäftigt hat. Sie sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. „City of Lies“ könnt ihr ab heute bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

