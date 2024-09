Bild: Der Cast von „Olympus Has Fallen“ | Alberto E. Rodriguez / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Was läuft heute? | Boxer, Olympus Has Fallen, Women of 9/11

Die große Chance

Auf Netflix treten wir mit „Boxer“ Jedrzej in den Ring, während Gerard Butler auf Prime Video in „Olympus Has Fallen“ Amerika im Alleingang rettet. Disney+ gedenkt dem 11. September mit der eindrucksvollen Dokumentation „Women of 9/11“.