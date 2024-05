Was läuft heute? | Bridgerton, Outer Range, Der schlimmste Mensch der Welt

Bridgerton — Staffel 3.1

Im ersten Teil der dritten Staffel von „Bridgerton“ kommt die feine Gesellschaft wieder in London zusammen — denn der Heiratsmarkt geht in eine neue Saison. Da darf natürlich auch Lady Whistledown aka Penelope Featherington (Nicola Coughlan) nicht fehlen. Und obwohl sie unter falschem Namen weiter das Geschehen kommentiert, will Penelope endlich auch selbst die richtige Partie finden. Staffel 3.1 von „Bridgerton“ findet ihr ab heute bei Netflix. Der zweite Teil folgt dann am 13. Juni.

Outer Range — Staffel 2

Etwas stimmt nicht auf der Ranch von Royal Abbott (Josh Brolin). Denn am Rande seiner Ländereien gibt es ein seltsames schwarzes Loch, durch das man Zeitreisen machen kann. Das fand Familienvater Royal bereits in Staffel 1 von „Outer Range“ heraus. In Staffel 2 gibt es nun ein unerwartetes Wiedersehen mit verschollen geglaubten Familienmitgliedern. Ihr findet die zweite Staffel der Western-Mysteryserie „Outer Range“ ab heute bei Prime Video.

Der schlimmste Mensch der Welt

Julie ist unzufrieden. Ihr Leben in Oslo fühlt sich manchmal so an, als würde sie selbst darin nur eine Nebenrolle spielen. Also ändert sie ständig etwas — ihr Studium, ihre Interessen oder sogar ihre Beziehung. Als sie Comic-Autor Aksel kennenlernt, scheint mehr Stabilität in ihr Leben zu kommen. Zumindest für eine Weile. „Der schlimmste Mensch der Welt“ ist der dritte Teil der Oslo-Trilogie des norwegischen Regisseurs Joachim Trier und fühlt sich zumindest im Trailer an wie ein bittersüßer Sommerdrink. Ihr könnt den Film ab heute in der arte-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.