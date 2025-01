Bild: Britney ohne Filter | Foto: Toby Canham/Getty Images/AFP

Was läuft heute? | Britney ohne Filter, Das echt große Krabbeln 2, Extraordinary

Der Aufstieg und Fall eines Popstars

In der Arte-Doku „Britney ohne Filter“ geht es um das Leben und die Skandale von Britney Spears, „Das echt große Krabbeln 2“ ist eine Disney-Dokumentation über Insekten und „Extraordinary“, in der ZDF-Mediathek, spielt in einer Welt, in der alle 18-jährigen Superkräfte bekommen.