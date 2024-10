Brothers

Josh Brolin und Peter Dinklage sind als ungleiches Brüderpaar Moke und Jady zu sehen, die zusammen ein letztes großes Ding drehen wollen. Gemeinsam mit ihrer Mutter begeben sich die Zwei auf einen Roadtrip durch die USA. Dabei gerät das Familientrio in allerhand Schwierigkeiten, denn ein korrupter Cop ist hinter Jady her. An der Seite von Josh Brolin und Peter Dinklage sind Glenn Close und Brendan Fraser zu sehen. Die Gangster Komödie „Brothers“ läuft ab heute bei Prime Video.

So sind wir, so ist das Leben

Für die alleinerziehende Mutter Toni besteht ihr Leben die letzten 20 Jahre eigentlich nur aus ihren fünf Kindern. Doch mit 40 überkommt sie immer stärker das Verlangen, etwas Neues auszuprobieren. Deshalb beschließt sie, etwas für sich zu tun und möchte nochmal anfangen zu studieren. Dieser Plan stößt in Tonis Umfeld, aber auch bei ihren Kindern, auf wenig Verständnis. „So sind wir, so ist das Leben“ ist eine Mischung aus Drama und Komödie und ist ab heute bei WOW verfügbar.

The Lincoln Lawyer — Staffel 3

Zum mittlerweile dritten Mal ermittelt Mickey Haller als „The Lincoln Lawyer“. In den neuen Folgen wird es persönlich für Mickey, denn eine ehemalige Mandantin wird ermordet — natürlich nimmt er sich dem Fall an. Wie die erste und zweite Staffel, basiert auch die dritte wieder auf den Büchern von Michael Connelly. Zudem schlüpft Manuel Garcia-Rulfo wieder in die Rolle von Mickey Haller. Alle Folgen der dritten Staffel „The Lincoln Lawyer“ gibt es ab heute zum Streamen auf Netflix .

