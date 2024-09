Bundesvibe: Meine Stimme — wie die Wahl den Osten spaltet

Die Bundesvibe-Reportage „Meine Stimme — wie die Wahl den Osten spaltet“ blickt auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen und fragt: „Wie konnte es so weit kommen?“ Um diese Frage zu beantworten, werden in der Reportage drei Menschen begleitet, die alle aus dem Osten kommen, jedoch unterschiedlicher nicht sein könnten. „Bundesvibe: Meine Stimme — wie die Wahl den Osten spaltet“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Apollo 13: Überleben

Die Apollo-13-Mission war die wohl größte Katastrophe der Raumfahrtgeschichte. In der passenden Dokumentation wird altes Videomaterial ausgegraben, um die Geschehnisse im Jahr 1970 zu rekonstruieren. „Apollo 13: Überleben“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Terra X: Weltstädte

New York, Paris und Istanbul. In diese drei Weltmetropolen reist der Psychologe und Moderator Leon Windscheid in der Doku „Terra Weltstädte“. Als Psychologe interessiert ihn vor allem, was die Städte und die Menschen in ihnen geformt hat. Um das herauszufinden, trifft er auf Menschen, die mit ihrem Lebensgefühl oder ihrem Beruf für die jeweilige Stadt stehen. „Terra Weltstädte“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.