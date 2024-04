Was läuft heute? | Charité, Alex Rider, Parasyte: The Grey

Charité — Staffel 4

In der neuen Staffel „Charité“ geht es ins Jahr 2049. Eine neue Gesundheitsreform sortiert Patienten und Patientinnen mit einem Score in verschiedene Klassen ein. Das neue System spaltet nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Belegschaft an der Charité. Eine Ärztin an der Charité gründet eine „Schattenklinik“, in der alle Menschen behandelt werden sollen. Die vierte Staffel „Charité“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Alex Rider — Staffel 3

Alex Rider ist der Protagonist der gleichnamigen Serie. Er geht noch zur Schule und führt gleichzeitig ein Doppelleben als MI6-Agent. In der dritten Staffel sagt er sich allerdings von seinem manipulativen Department los. Jetzt muss er alleine, nur mit der Hilfe seiner Freunde, den Erzfeind Scorpia zerschlagen. Denn das kriminelle Netzwerk erpresst die britische Regierung mit einer Super-Waffe. Die dritte Staffel „Alex Rider“ könnt ihr jetzt bei Freevee streamen.

Parasyte: The Grey

Jung Su-In wird in der Serie „Parasyte: The Grey“ nach einem schweren Unfall von einem Alien-Parasiten befallen. Der Parasit will ihr Nervensystem und damit ihren gesamten Körper übernehmen. Nach einer Weile finden die Alien-Parasiten auch in anderen Menschen einen Wirtskörper. Können die Aliens die Kontrolle über die Menschen übernehmen oder können sich die Menschen gegen die Eindringlinge wehren? Ihr könnt die neue, südkoreanische Serie „Parasyte: The Grey“ jetzt auf Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.