Was läuft heute? | Concordia, Rumble Through the Dark, Der Lügner

Mord in der Stadt ohne Verbrechen

In der ZDF-Mediathek bringt ein Mord die scheinbar perfekte Modellstadt „Concordia“ ins Wanken. Auf Prime Video muss in „Rumble Though the Dark“ ein Ex-Kämpfer wieder in den Käfig steigen und auf Wow flunkert sich „Der Lügner“ durchs Leben.