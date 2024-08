Was läuft heute? | The Royal Hotel, Alone, In Her Car

The Royal Hotel

Liv (Jessica Henwick) und Hanna (Julia Garner) reisen mit ihren Backpacks quer durch Australien. Als ihnen das Geld ausgeht, fangen sie an, in einer Bar zu arbeiten. Die ist in einer ziemlich abgelegenen Bergbaustadt und immer wieder haben die beiden Freundinnen Probleme mit übergriffigen Locals. Auch der Barbesitzer unternimmt nur wenig dagegen. „The Royal Hotel“ könnt ihr ab heute bei Wow streamen.

Alone — Du kannst nicht entkommen

Jessica (Jules Willcox) verlässt mit einem vollgepackten Auto ihre Heimatstadt. Auf der Landstraße begegnet sie immer wieder dem gleichen Fremden, bei dem sie direkt ein schlechtes Gefühl hat. Und das Gefühl stimmt: Der Mann verschleppt sie in eine Hütte, aus der sie aber zum Glück fliehen kann. Jetzt muss Jessica in der Wildnis überleben und gleichzeitig vor ihrem Entführer fliehen. „Alone“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

In Her Car

Seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine ist für Lydia nichts mehr wie früher. Die Psychologin aus Kiew will den Menschen aktiv helfen und fährt jetzt Leute quer durchs Land zu ihren Liebsten und in Sicherheit. Dabei werden die Fahrten auch zu kurzen psychotherapeutischen Sitzungen. Die fiktive Serie „In Her Car“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.