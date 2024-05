Was läuft heute? | Dark Matter, Der Tätowierer Von Auschwitz, Let it be

Dark Matter

Joel Edgerton spielt in der Serie „Dark Matter“ einen Wissenschaftler, der ein glückliches Leben lebt. Eines Tages wacht er jedoch in einer parallelen Realität auf, in der alles anders ist. Er ist jetzt ein noch viel erfolgreicher Wissenschaftler mit viel Geld auf dem Konto. Dafür ist er aber nicht mehr mit seiner Frau verheiratet und auch sein Sohn wurde nie geboren. Er will zurück in sein ursprüngliches Leben und findet dabei heraus, dass er selbst für diese Tragödie verantwortlich ist — oder besser gesagt: Eine Version von ihm aus einer parallelen Realität. „Dark Matter“ gibt es ab heute bei Apple TV+.

Der Tätowierer von Auschwitz

In der Serie „Der Tätowierer von Auschwitz“ geht es um den KZ-Insassen Lali. Er soll in dem KZ Auschwitz alle Neuankömmlinge tätowieren und lernt bei seiner Arbeit Gita kennen, in der er sich sofort verliebt. Jetzt müssen Gita und Lali nicht nur um ihr Überleben, sondern auch um ihre Liebe kämpfen. „Der Tätowierer Von Auschwitz“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Let it be

Die Dokumentation über die Beatles „Let it be“ wurde 1970 veröffentlicht — also in dem Jahr, in dem die Beatles ihre Karriere beendet haben. Man kann sich also denken, dass die Doku damals für alle Beatles-Fans einen traurigen Beigeschmack hatte. Jetzt, über 50 Jahre später, gibt es allerdings eine neue Version von der Doku. Vielleicht können Beatles-Fans die Dokumentation heute mit positiveren, nostalgischeren Gefühlen schauen. Ihr könnt „Let it be“ jetzt auf Disney+ gucken.

Was läuft heute?

