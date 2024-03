Was läuft heute? | Oppenheimer, Poor Things, Palm Royale

Oppenheimer

Im Oscar-prämierten Meisterwerk von Christopher Nolan spielt Cillian Murphy den Physiker Robert Oppenheimer. Ab 1942 entwickelte er mit einer Gruppe Wissenschaftler in einer geheimen Forschungsbasis die erste Atombombe und testete sie erfolgreich. Für seine schauspielerische Leistung gewann Murphy den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Neben Murphy spielen u. a. Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Matthias Schweighöfer, Gary Oldman und Rami Malek mit. Das Drama „Oppenheimer“ gibt es ab heute im Angebot von WOW.

Poor Things

Emma Stone spielt in dieser Komödie Bella Baxter, eine Frau mit dem Intellekt eines Kindes. Doch als Bella nach und nach erwachsener wird, begibt sie sich auf eine Abenteuerreise und bereist die Welt. Für ihre Performance erhielt Emma Stone ihren zweiten Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Die Kritiken sagen, es ist der bisher beste Film von Giorgos Lanthimos. Neben Emma Stone spielen unter anderem Mark Ruffalo und Willem Dafoe mit. „Poor Things“ ist ab heute bei Disney+ zu sehen.

Palm Royale

Die neue Comedy-Serie erzählt die Geschichte von Maxine Simmons, die sich 1969 in Palm Beach in die Welt der Reichen und Schönen schummeln will. Um das zu tun, wird sie Teil des exklusiven Clubs „Palm Royale“. Die ehemalige SNL-Comedian und Schauspielerin Kristen Wiig spielt Maxine Simmons. Die ersten drei Folgen „Palm Royale“ könnt ihr ab heute bei Apple TV+ streamen.



Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.