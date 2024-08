Das Cybermobbing-Kartell

Die Dokumentation „Das Cybermobbing-Kartell“ taucht in die Welt der „Hater“ ein. Es geht um Menschen, die online gezielt nach anderen Menschen suchen, denen sie das Leben zur Hölle machen. Die Gruppen „NWO“ bestellen im Namen ihrer Opfer massenhaft Pakete oder faken Notrufe und lösen so Polizeieinsätze aus. Mitglieder erzählen in der Doku wie sie vorgehen und was sie antreibt. Ihr könnt „Das Cybermobbing-Kartell“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

The Influencer

In der Show „The Influencer“ treten koreanische Internet-Stars in verschiedenen Competitions gegeneinandern an. Man kennt sie von YouTube, TikTok, Instagram oder aus koreanischen Filmen. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt den Titel des ultimativen Influencers. Die Folgen 1 bis 4 von „The Influencer“ gibt es ab sofort bei Netflix. Die Episoden 5 bis 7 könnt ihr ab dem 13. August schauen.

Elsbeth

Elsbeth Tascioni ist eine Anwältin, die schon seit über 30 Jahren im Business ist. Sie sucht nach etwas Abwechslung in ihrem Leben. In der Serie „Elsbeth“ wird sie dazu eingeladen, die New Yorker Polizei als externe Beobachterin zu begleiten. Sie akzeptiert den Job. Doch anstatt nur zu beobachten, mischt sie sich selbst in die Ermittlungen der Polizei ein. Das gefällt der Polizei gar nicht. Doch weil sie ein Talent als Ermittlerin hat, lassen sie Elsbeth ihr Ding machen. „Elsbeth“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

