Was läuft heute? | Jerrod Carmichael Reality Show, Einigkeit und Recht und Vielfalt, Black Clover

Jerrod Carmichael Reality Show

In seiner Reality-Show lässt Comedian und Schauspieler Jerrod Carmichael die Grenzen zwischen Unterhaltung und Realität verschwimmen. Die achtteilige Comedy-Doku begleitet Jerrod auf seiner Suche nach Liebe, Erfolg und Anerkennung. So sucht Jerrod in der ersten Folge ein Date für die Emmys und konfrontiert dabei unter anderem seinen Schwarm. Alle Folgen von „Jerrod Carmichael Reality Show“ sind ab heute bei WOW zu finden.

Einigkeit und Recht und Vielfalt

Pünktlich zum Start der Europameisterschaft im Juni startet mit „Einigkeit und Recht und Vielfalt“ eine Doku über Rassismus und Inklusion im deutschen Fußball. Die Dokumentation lässt ehemalige und aktuelle Nationalspieler zu Wort kommen und versucht zu verstehen, wie der aktuelle Stand innerhalb der Fußballkultur ist, wenn es um Diversität im Sport geht. Die Doku „Einigkeit und Recht und Vielfalt“ findet ihr in der ARD-Mediathek.

Black Clover

Der Anime „Black Clover“ folgt den beiden Kindheitsfreunden Asta und Yuno, die beide König der Zauberer werden wollen. Asta ist im Gegensatz zu Yuno nicht von Geburt an magisch veranlagt. Als Asta jedoch ein geheimnisvolles Zauberbuch in die Hände fällt, geht der Wettkampf los. In Staffel drei geht es nun um den Kampf der Magier gegen bösartige Elfen. Die wollen sich rächen und das gesamte Königreich auslöschen. Staffel 1–3 von „Black Clover“ gibt es bei Netflix.

Was läuft heute?

