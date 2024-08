Das geheime Leben der Orang-Utans

David Attenborough zeigt in der Dokumentation „Das geheime Leben der Orang-Utans“, wie sich unsere nächsten Verwandten in freier Wildbahn verhalten. Die Doku begleitet die beiden Orang-Utans Eden und Rakus. Rakus war in diesem Jahr in den Medien, weil er der erste Primat war, der dabei beobachtet wurde, Heilpflanzen zu verwenden. „Das geheime Leben der Orang-Utans“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Panorama: Das Klima im Kohleland

Die Dokumentation „Das Klima im Kohleland“ begleitet Menschen, die direkt von der Energiewende betroffen sind. Es geht um Menschen aus der Lausitz, die auf den Kohlebaggern, im Windpark und im Stadtparlament arbeiten. Am Ende soll die Frage beantwortet werden „Wie schnell muss und kann die Energiewende kommen, wenn wir alle mitnehmen wollen?“. „Panorama: Das Klima im Kohleland“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Girl You Know It’s True

Matthias Schweighöfer spielt in dem Film „Girl You Know It’s True“ den Produzenten Frank Farian. In den 80ern hat er die Band Milli Vanilli produziert und in die Charts gebracht. Anfang der 90er gab es dann einen Skandal um die Band. Denn die beiden Frontmänner haben ihre Songs gar nicht selbst gesungen. Dass man Playback singt, war damals normal. Doch sie haben nicht einmal die Studioversion der Lieder gesungen. Ihr könnt „Girl You Know It’s True“ jetzt auf WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.