Was läuft heute? | Das KI Manifest, The Invitation, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Das KI Manifest

Collien Ulmen-Fernandes moderiert die Sendung „Das KI Manifest“, in der sich vier Filmschaffende treffen. Sie diskutieren über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz für die Filmindustrie und wollen am Ende ein Manifest mit Lösungsansätzen verfassen. „Das KI Manifest“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

The Invitation

In „The Invitation“ geht es um Evie, die nach dem Tod ihrer Muttern Kontakt zu ihrem Cousin aufnimmt. Sie wird für eine Hochzeit zu ihm in sein britisches Schloss eingeladen. Zunächst fühlt sie sich wohl bei ihm doch irgendwann merkt sie, dass hier irgendwas nicht stimmt. „The Invitation“ gibt es jetzt bei Netflix.

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Ada Harris ist eine Putzfrau in den 50er Jahren in London und hat einen großen Traum. Sie will irgendwann einmal ein Kleid von Dior besitzen. Sie macht Überstunden und isst tagelang nur Brot mit Butter. Und das macht sie so lange, bis sie irgendwann nach Paris gehen kann, um sich dort das Kleid ihrer Träume zu kaufen. Ihr könnt „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.