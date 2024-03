Was läuft heute? | Young Royals, Kim Yo-jong – Nordkoreas heimliche Herrscherin, The 50

Young Royals

Seit der schwedische Prinz Wilhelm (Edvin Ryding) auf das Elite-Internat Hillerska geht, hat sich für ihn einiges verändert. Unter anderem hat er seinen Mitschüler Simon kennen und lieben gelernt. Doch auch in der dritten Staffel von „Young Royals“ muss diese Beziehung viele Herausforderungen überstehen. Die ersten Folgen der dritten und letzten Staffel findet ihr ab heute bei Netflix.

Kim Yo-jong — Nordkoreas heimliche Herrscherin

Kim Yo-jong gilt als die mächtigste Frau von Nordkorea und das, obwohl sie bis vor einigen Jahren noch gänzlich unbekannt war. Sie ist die Schwester des Diktators Kim Jong-un und seine engste Vertraute. Die Doku „Kim Yo-jong — Nordkoreas heimliche Herrscherin“ schaut sich ihren Lebensweg und ihre Bedeutung genau an. Ihr könnt die Doku entweder heute um 18 Uhr auf ZDFinfo anschauen oder ihr sucht sie euch schon vorher in der ZDF-Mediathek raus.

The 50

50 Promis und Reality-Sternchen treten in einer neuen Show gegeneinander an. Dabei müssen sie ihr Können in vielen verschiedenen Challenges beweisen. Am Ende winkt ein saftiges Preisgeld. Das gewinnen die Stars aber nicht für sich, sondern für ihre Fans. Die ersten vier Folgen von „The 50“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen, dann gibt’s wöchentlich vier weitere neue Folgen.

