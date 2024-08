Die Täuschung

Colin Firth spielt in dem Film „Die Täuschung“ einen Geheimagenten, der an einer sehr besonderen Operation beteiligt ist. Mit der Operation Mincemeat wollen die Briten im Zweiten Weltkrieg die Deutschen auf eine falsche Fährte locken. Die Idee: Sie wollen eine Leiche mit gefälschten Dokumenten präparieren und sie an eine Küste anspülen lassen, wo sie von den Deutschen gefunden werden soll. In den Dokumenten steht, dass die Alliierten nicht nach Sizilien, sondern in Griechenland einmarschieren werden. „Die Täuschung“ gibt es jetzt bei Netflix.

The Mallorca Files — Staffel 3

Die Serie „The Mallorca Files“ handelt von den beiden Polizeiangestellten Miranda Blake und dem deutschen Max Winter. Die beiden sind ganz unterschiedliche Charaktere. Miranda nimmt alles immer sehr genau und Max ist ein eher verpeilter und unkonventioneller Typ. Trotzdem will ihre Chefin, dass die beiden zusammen ermitteln. Die dritte Staffel „The Mallorca Files“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Doppelhaushälfte — Staffel 3

In der Serie „Doppelhaushälfte“ geht es um zwei Familien, die sich ein Doppelhaus teilen. Die beiden Familien haben verschiedene Ansichten und Ideale und könnten unterschiedlicher nicht sein. Das führt immer wieder zu kuriosen Situationen. Ihr könnt die dritte Staffel „Doppelhaushälfte“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.