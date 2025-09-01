Play
Der Rosengarten von Madame Vernet
Bild: Neue Visionen Filmverleih

Was läuft heute? | Der Rosengarten von Madame Vernet

Cremeweiße Rosen aus dem Burgund

Die Rosenzüchterin Ève Vernet steht kurz vor dem Bankrott und soll von einem mächtigen Konkurrenten aufgekauft werden. Aber eine Idee ihrer Sekretärin Véra könnte die Wende bringen. Mit drei neuen Mitarbeitenden wollen sie den Betrieb retten.

Von der Pleite bedroht

Ève Vernet führt eine traditionsreiche Gärtnerei im französischen Burgund. Ihr Vater war ein begnadeter Rosenmeister und hat sie von Kindheit an in die edle Kunst der Rosenzüchtung eingeführt. Nun ist die internationale Großzüchterei ihres Konkurrenten Constantin Lamarzelle der neue Stern am Rosenhimmel und Eves Blumenparadies von der Pleite bedroht. Unverhoffte Hilfe kommt ausgerechnet von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellten Mitarbeitenden: Samir, Nadège und Fred. Sie haben zwar von Botanik keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Diebstahl und Einbruch bestens aus.

Neue Ideen gesucht

Regisseur Pierre Pinaud erzählt die Geschichte mit Leichtigkeit, Humor und unerwarteter Kritik an Sexismus und Homophobie. Und nein, die Liebe spielt trotz all der Rosen keine Rolle. Stattdessen müssen die Kolleg*innen ständig neue Ideen aushecken, damit die Gärtnerei nicht pleitegeht. Der Film lebt von der ansteckend-positiven Dynamik zwischen den Figuren und hält ein überraschendes Ende bereit. „Der Rosengarten von Madame Vernet“ könnt ihr beim Video-on-Demand-Filmportal filmfriend.de anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

