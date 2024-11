Endurance — Das Wrack im Eis

Ernest Shackleton ist einer der bekanntesten Expediteure des 20. Jahrhunderts: 1914 machte er sich gemeinsam mit seiner Crew auf gen Süden, um mit seinem Forschungsschiff „Endurance“ als Erster die Antarktis zu durchqueren. Sein Vorhaben aber scheitert: das Schiff bleibt im Packeis stecken und wird schließlich von den enormen Kräften versenkt. Die Crew strandet also bei etwa -20 Grad mitten im Eis. Dank der Führung Shackletons überleben aber alle Reisenden — nur das Schiffswrack, das ist bis heute verschwunden. Ob ein Team aus Forschern und Forscherinnen es endlich findet, seht ihr jetzt bei Disney+.

Das Nonnenrennen

Die Schwestern eines Benediktiner-Klosters in Frankreich brauchen Geld. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Altenheim wieder auf Vordermann zu bringen. Also geht es auf zur Stadt, die wird doch sicher ein bisschen finanzielle Unterstützung geben können? Könnte man meinen, stattdessen aber finanziert die Verwaltung lieber ein Radrennen, das regelmäßig in der Region stattfindet. Das Preisgeld: satte 25.000 Euro. Also schwingen sich die Ordensschwester aufs Rad und fangen an, zu trainieren — ob sie es schaffen, das Rennen zu gewinnen? Die Auflösung gibt’s bei WOW.

Whitechapel

Joseph Chandler ist Ermittler in London, als zahlreiche Morde das Viertel Whitechapel erschüttern. Schnell ist sich die Polizei sicher, dass Jack the Ripper dahinter steckt — nur, dass er schon seit mehr oder weniger 100 Jahren tot sein müsste. Kopiert da also jemand den gefürchteten Serienmörder? Darum geht es in Staffel 1 der Serie Whitechapel, insgesamt vier Staffel gibt es. Und alle könnt ihr jetzt in der arte-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.