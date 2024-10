Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band

Bruce Springsteen gehört zu den erfolgreichsten Rockmusikern der Geschichte. Aber zu Springsteen gehört unzertrennlich auch die E Street Band: Die Musiker sind selbst erfolgreich, außerdem begleiten sie schon seit Jahrzehnten Springsteen auf Tour. Eine neue Doku begleitet die Rocklegenden nun on the Road: Sie zeigt Einblicke in Bandproben, in das Leben auf Tour und die Herausforderungen, die das Tourleben mit sich bringt. Außerdem kommt Bruce Springsteen selbst mit persönlichen Gedanken und Geschichten zu Wort. Jetzt auf Disney+.

The Kill Room

Die Kunstgalerie von Patrice (Uma Thurman) läuft nicht so richtig, es fehlt an Kunden — und Geld. Letzteres haben die beiden Auftragskiller Gordon und Reggie genug, ihnen fehlt stattdessen die Möglichkeit, das Geld zu waschen. Also tun sich die drei ungleichen New Yorker zusammen: Reggie malt Kunstwerke, die Patrice dann an die Auftraggeber der Ganoven verkauft. Für ihre Dienste bekommt Patrice eine saftige Provision. Blöd nur, dass auch die Kunstwelt auf die Kunstwerke von Reggie aufmerksam wird. Ob das so gut ist für’s Killergeschäft? Findet ihr jetzt auf WOW raus.

Simone Biles: Wie ein Phoenix aus der Asche, Part 2

Simone Biles meldet sich 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris zurück: Nach einer längeren Pause aus gesundheitlichen Gründen mischt die weltbeste Turnerin jetzt wieder die Sportwelt auf. Wie hat es Biles geschafft, so erfolgreich zu werden? Und wie geht es ihr jetzt, nachdem sie bei den letzten Olympischen Spielen in Tokyo vorzeitig den Wettkampf abgebrochen hat? Das könnt ihr nun im zweiten Teil der Doku auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.