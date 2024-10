Der Super Mario Bros Film

Bei Prime Video hüpfen Mario und Luigi zusammen mit Prinzessin Peach durch das Pilzkönigreich, um den bösen Bowser aufzuhalten. Der Animationsfilm entstand in der Zusammenarbeit zwischen Nintendo und dem Studio der „Minions“. In der englischen Version sind unter andrem Chris Pratt, Jack Black und Anya Taylor-Joy zu hören. „Der Super Mario Bros Film“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Hasan Minhaj: Off With His Head

Comedian und Moderator Hasan Minhaj ist mit einem neuen Special zurück. Seit seinem letzten Netflix Special ist einige Zeit vergangen. Zwar geht es immer noch um sein Leben als Moslem und Kind indischer Migranten in den USA, aber auch um die Tatsache, was es mit einem Sohn macht, wenn die Eltern immer älter werden und man gleichzeitig selbst Vater ist. Das Comedy-Special „Hasan Minhaj: Off With His Head“ gibt es ab heute bei Netflix.

Jung & schön

Im Drama aus dem Jahr 2013 beginnt die junge Französin Isabelle ein Leben als Prostituierte und trifft sich mit deutliche älteren Männern. Gleichzeitig muss die 17-Jährige ihr Doppelleben vor ihrer Mutter geheimhalten. Isabelle wird von der französischen Schauspielerin Marine Vacth gespielt. Der Film war unter andrem für die Goldene Palme in Cannes nominiert. Das Drama „Jung & schön“ läuft bei MUBI.

Was läuft heute?

