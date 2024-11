Die Discounter — Staffel 4

Die Filliale von Feinkost Kolinski öffnet die Türen zum vierten Mal. „Die Discounter“ ist zurück und beschert uns wieder jede Menge Cringe-Momente. Neben den bekannten Figuren wie dem verpeilten Ladendetektiv Jonas, Marktleiter Thorsten und den Angestellten Lia und Titus sind auch viele Promi-Gäste am Start. Zum Beispiel Reality Queen Claudia Obert oder Schauspielerin Anke Engelke. Die ersten sechs Folgen der vierten Staffel „Die Discounter“ gibt es ab heute, den Rest dann im Dezember bei Prime Video.

Somebody Somewhere — Satffel 3

In der dritten und letzten Staffel der HBO-Serie fühlt sich Sam mittlerweile angekommen in ihrem neuen Leben zwischen ihrer Wahlfamilie und ihren Verwandten. Doch dann möchte Kumpel Joel das gemeinsame Haus verkaufen. Wie auch schon die Staffeln zuvor, wurde auch das Finale für seinen geschickten Umgang zwischen gefühlvollen Geschichten und lustigen Charakteren gelobt. Die dritte Staffel von „Somebody Somewhere“ läuft bei WOW.

ARD Crime Time: Warum verbrannte Oury Jalloh?

In der ARD Crime Time geht es diese Mal um den Fall von Oury Jalloh. 2005 verbrannte der damals 36-Jährige Geflüchtete in der Arrestzelle der Polizei Dessau. Bis heute gehen viele Menschen davon aus, dass Oury von den Beamten gefoltert und angezündet wurde. In den sechs Folgen der Doku kommen neben Freunden und Familie auch Ermittler zu Wort, die den Fall bis heute untersuchen. Alle Folgen der Dokumentation „ARD Crime Time: Warum verbrannte Oury Jalloh?“ sind in der ARD Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

