Was läuft heute? | Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, Old Boy, Fern Brady: Autistic Bikini Queen

Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse

Dem „Titanic“-Regisseur James Cameron scheint es der Meeresboden so richtig angetan zu haben. Denn auf selbigem ist nicht nur das Wrack der Titanic zu finden, sondern auch ein besonders intelligentes Meerestier: der Oktopus. In der von James Cameron produzierten Doku-Serie „Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse“ könnt ihr alles über die schlauen Tiere lernen. Ihr findet die dreitilige Doku ab sofort bei Disney+.

Oldboy



Bei Mubi gibt es einen Klassiker des südkoreanischen Indie-Kinos für euch: Den Film „Oldboy“. Darin geht es um einen Mann, der 15 Jahre lang in einem Zimmer eingesperrt wurde, ohne den Grund dafür zu kennen. Was nach seinem Entkommen passiert und warum er sich rächen will, könnt ihr ab sofort bei Mubi sehen.

Fern Brady: Autistic Bikini Queen

Netflix hat ein neues Comedy-Special im Angebot: „Fern Brady: Autistic Bikini Queen“. Darin könnt ihr mit Comedian Fern Brady unter anderem über eine besondere Angst ihres Vaters lachen. Und gleichzeitig euer Gehör für schottisches Englisch trainieren. „Fern Brady: Autistic Bikini Queen“ gitb’s ab sofort bei Netflix.

Was läuft heute?

