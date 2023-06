Was läuft heute? | Die Känguru-Chroniken, Human Resources, plan b: Mit Herz und Verstand

Die Känguru-Chroniken

Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir letztens „Die Känguru-Verschwörung“ empfohlen haben. Für alle Fans des kommunistischen Kängurus gibt es jetzt die Chance, auch die erste Verfilmung noch mal anzuschauen. In „Die Känguru-Chroniken“ zieht das Känguru ohne wirkliche Erlaubnis bei Marc-Uwe ein und stellt dessen Leben ganz schön auf den Kopf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freunden sich die beiden an und starten in eine gemeinsame Mission. Was diese Mission genau ist, könnt ihr in „Die Känguru-Chroniken“ ab sofort bei Prime Video sehen.

Human Resources

Falls Comedy und Animation euer Ding sind, seid ihr bestimmt nicht an „Big Mouth“ vorbeigekommen. Die Serie über eine Gruppe pubertierender Jugendlicher und ihre Hormon-Begleitmonster ist schon seit Längerem ziemlich erfolgreich. Mit „Human Resources“ gibt es sogar ein Spin-Off, das die Begleitmonster in ihrem Büroalltag begleitet. In der zweiten Staffel von „Human Resources“ dreht sich alles um die Liebe. Und ganz im Sinne der Hauptserie ist das alles andere als jugendfrei. Ihr findet „Human Resources“ Staffel 2 ab sofort bei Netflix.

plan b: Mit Herz und Verstand

Nicht erst seit der Coronapandemie ist klar, dass es im Pflegebereich unbedingt Veränderungen geben muss. Bessere Arbeitsbedingungen in allen Pflegeberufen sind dringend nötig, damit das deutsche Gesundheitssystem nicht irgendwann zusammenbricht. Wie konkret diese Veränderungen aussehen können, zeigt eine neue Folge der ZDF-Dokureihe „plan b“. Darin geht es um positive Beispiele, die zu einer Trendwende in der Pflege führen könnten. Was Deutschland zum Beispiel vom finnischen Gesundheitssystem lernen kann, könnt ihr ab sofort in der Doku „plan b: Mit Herz und Verstand“ in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.