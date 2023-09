Was läuft heute? | Die Kneipenwahl, Valerian, Alice, Darling

Die Kneipenwahl — Der Wahlcheck mit Eva Schulz

Es wird wieder gewählt. Am 8. Oktober sind die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Was wünschen sich junge Wähler und Wählerinnen von der Politik? Das fragt sich Journalistin und Moderatorin Eva Schulz, bekannt vom Podcast „Deutschland3000“, und geht dem in einem eher ungewohnten Setting nach: in der Kneipe. Das neue Format „Die Kneipenwahl — Der Wahlcheck mit Eva Schulz“ könnt ihr ab heute in der ZDF Mediathek streamen.

Valerian — Die Stadt der tausend Planeten

Lange Zeit, nachdem die Erde von außerirdischen Wesen entdeckt wurde, leben die verschiedenen Spezies friedlich zusammen. Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) versuchen das beizubehalten und sorgen in ihren Missionen für Ordnung. Doch genau der Ort, an dem alles Wissen zusammenkommt, ist in Gefahr. Den Science-Fiction-Film „Valerian — Die Stadt der tausend Planeten“ könnt ihr ab sofort auf Prime Video schauen.

Alice, Darling



Alice (Anna Kendrick) ist in einer psychisch gewaltvollen Beziehung mit Simon, der alles versucht, ihren Kontakt zur Außenwelt einzuschränken. Als sich Alice doch einmal mit ihren Freundinnen Sophie und Tess treffen darf, laden die sie zu einem Wochenende in das Ferienhaus von Tess Eltern ein. Genau dort stellt sich heraus, wie weit Simon wirklich geht, als die drei plötzlich nicht mehr allein sind. Doch Alice versucht weiterhin krampfhaft an der scheinbar glücklichen Beziehung festzuhalten. Der Psycho-Thriller „Alice, Darling“ ist jetzt auf Wow verfügbar.

