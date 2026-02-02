Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo, liebe Film- und Serienfans! Heute ist Montag, der 2. Februar, und zum Wochenstart gibt’s hier heute eine Art Remake eines echten Klassikers. Bzw. man könnte auch sagen, einer der besten James-Bond-Parodien überhaupt: Die nackte Kanone steht bei Paramount Plus zum Streamen bereit und führt eine der berühmtesten Slapstick-Reihen der Filmgeschichte fort.

Wer die Originalfilmserie veröffentlichen will, muss sich auf die Intensivstationen der Kanone anschauen. Wer die Originalfilme aus den 80ern und 90ern kennt, weiß: In Die nackte Kanone, Die nackte Kanone 2 1/2 und Die nackte Kanone 33 1/3 stolperte Leutnant Frank Drabbin, gespielt von Leslie Nielsen, mit todernstem Blick durch Mordfälle, Terrorpläne und Polizeieinsätze, die er meistens selbst zum Eskalieren brachte. Die Handlung war dabei nie der Star, sondern der absurde Humor, Wortspiele, Missverständnisse, visuelle Gags und ein Ermittler, der alles falsch machte, aber am Ende trotzdem gewann.

Genau darin knüpft der aktuelle Film an. Denn diesmal übernimmt Frank Drabbin Junior, der Sohn des legendären Ermittlers. Auch er arbeitet beim LAPD und hat ein Talent dafür, Situationen komplett aus dem Ruder laufen zu lassen. Und auch er ist felsenfest davon überzeugt, jederzeit alles im Griff zu haben.

Im neuen Film soll Drabbin Junior einen Mordfall aufklären und gleichzeitig verhindern, dass seine Polizeieinheit dichtgemacht wird. Die Ermittlungen führen ihn zu einem mysteriösen Todesfall, einem zivilen Tech-Milliardär und zu einem Gerät mit dem Namen PLOT, das angeblich die Menschheit manipulieren kann. Während Drabbin versucht, die Stadt zu retten, sorgt er ganz nebenbei für unnötige Zwischenfälle, Verfolgungsjagden und eine Menge Explosionen.

Unterstützt wird Drabbin Junior von Beth, einer Krimi-Autorin, die überzeugt ist, dass hinter dem Todesfall mehr steckt, als es zunächst scheint. Gemeinsam geraten die beiden in eine Ermittlungsarbeit, bei der Chaos eindeutig öfter vorkommt als echte Polizeiarbeit.

In der Hauptrolle spielt Liam Neeson Frank Drabbin Junior mit maximaler Ernsthaftigkeit, was die Gags umso besser macht. An seiner Seite sind Pamela Anderson als Beth, Paul Walterhauser als Ed Hawken Junior und Danny Houston als Gegenspieler zu sehen. Ein Ensemble, das genau weiß, dass hier niemand cool aussehen muss, sondern möglichst unbeholfen.

Die nackte Kanone könnt ihr bei Paramount Plus streamen.

