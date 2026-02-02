Play
Bild: Die nackte Kanone (2025) | Bild: Paramount Presse

Was läuft heute? | Die nackte Kanone (2025)

In den Schuhen des Vaters

Mit maximaler Ernsthaftigkeit und jeder Menge Chaos kehrt „Die nackte Kanone zurück“. Das Slapstick-Remake setzt die legendäre Comedy-Reihe fort. Diesmal mit Frank Drebin Junior.

Ein Klassiker mit neuem Ermittler

Die Originalfilme der Reihe „Die nackte Kanone“ aus den 80er- und 90er-Jahren machten Leslie Nielsen als Frank Drebin zur Comedy-Legende. Der neue Film knüpft am bewährten Konzept an: Statt komplizierter Handlung stehen Wortspiele, visuelle Gags und ein hoffnungslos verkorkster Ermittler im Mittelpunkt.

Frank Drebin Jr. arbeitet beim LAPD und soll einen Mordfall aufklären, während seine Einheit vor der Schließung steht. Die Ermittlungen führen ihn zu einem zwielichtigen Tech-Milliardär und einem ominösen Gerät namens P.L.O.T.

Slapstick mit Pokerface

In der Hauptrolle spielt Liam Neeson Frank Drebin Jr. mit maximaler Ernsthaftigkeit, was den Humor umso wirkungsvoller macht. An seiner Seite sind Pamela Anderson, Paul Walter Hauser und Danny Huston zu sehen. Chaos ist garantiert. „Die nackte Kanone“ findet ihr auf Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

