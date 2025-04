Parallel Me

In Tonis (Malaya Stern Takeda) Leben läuft es nicht wirklich rund. Ihr wurde gerade gekündigt, ihre beste Freundin wandert aus und ihre Eltern haben ihr altes Kinderzimmer zu einer Sauna umgebaut. Doch dann tritt die Viertelgöttin Ariadne in ihr Leben und gibt ihr einen magischen Schal. Mit dem kann Toni alternative Szenarien ihres Lebens besuchen und wird so mal eben Popstar in Thailand oder Juristin mit Föhnfrisur. Doch welche Version davon ist jetzt die perfekte für Toni? Die Antwort findet ihr ab heute in „Parallel Me“ auf Paramount+.

Testo

Die Berliner Gangster um Keko (Kida Khodr Ramadan) sind zurück. Diesmal wollen sie ihre Millionenbeute bei „professionellen“ Gangstern verkaufen. Doch der Deal platzt und plötzlich haben sie nicht nur Stress mit der Yakuza, sondern geraten auch noch ins Visier eines internationalen Polizeiteams. Die zweite Staffel „Testo“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Ghosts

Jay und Sam (Rose McIver) haben sich inzwischen an das turbulente Treiben von den Geistern auf ihrem Landgut gewöhnt. Doch jetzt stößt noch eine sehr fromme Puritanerin dazu, die sogar ihrer eigenen Gemeinde früher zu fromm war. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, alles ordentlich aufzumischen. Die neuen Folgen der US-Version von „Ghosts“ könnt ihr ab heute bei WOW anschauen.

Was läuft heute?

