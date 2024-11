Bild: Die Paartherapie – Staffel 2 | © NDR/Janine Meyer

Was läuft heute? | Die Paartherapie – Staffel 2, The Death of Stalin, Alita: Battle Angel

Eine neue Staffel voller Liebe, Frust und Zweisamkeit

In den neuen Folgen von „Die Paartherapie“ nimmt Therapeut Eric Hegmann wieder mit vier unterschiedlichen Paaren Platz auf seinem Sofa. Bei Prime Video geraten in der Polit-Satire „The Death of Stalin“ die Machtverhältnisse in Russland ins Schwanken. Und bei Netflix läuft die Anime-Adaption „Alita: Battle Angel“.