Django Unchained

In Quentin Tarantinos „Django Unchained“ wird der Sklave Django von dem ehemaligen Zahnarzt Dr. King Schultz befreit. Der will ihn allerdings nicht als Sklaven halten, sondern er bittet ihn um seine Hilfe. Zusammen mit Django möchte er die Brittle-Brüder finden. Schultz ist mittlerweile Kopfgeldjäger und auf die Brüder ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Auch Django hat seine Gründe: Die Brüder haben nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Frau gefoltert. „Django Unchained“ könnt ihr auf Netflix schauen.

Kill Bill

In „Kill Bill“ geht es um eine ehemalige Auftragskillerin, die in dem Film nur „Die Braut“ genannt wird. Die Frau hat mit ihrem alten Leben abgeschlossen, möchte heiraten und das Leben genießen. Weil ihr ehemaliger Auftraggeber Bill sie aber nicht einfach so gehen lassen will, wird ihre Hochzeit zu einem Massaker. Alle sterben. Nur die Braut überlebt, allerdings liegt sie vier Jahre im Koma. Als sie erwacht, schwört sie, Rache an Bill zu nehmen. „Kill Bill: Vol. 1“ und „Kill Bill: Vol. 2“ gibt es bei MagentaTV zu sehen.

Pulp Fiction

„Pulp Fiction“ ist ein richtiger Tarantino-Klassiker und gleichzeitig ein Film, der sich nicht so leicht zusammenfassen lässt. Das liegt auch daran, dass der Streifen aus mehreren Geschichten besteht, die alle miteinander verwoben sind. Unter anderem geht es um ein amateurhaftes Gaunerpärchen, zwei Auftragskiller und einen abgebrühten Boxer. „Pulp Fiction“ wartet mit einer Starbesetzung auf: John Travolta, Bruce Willis und Samuel L. Jackson sind nur einige Größen, die in dem Film mitspielen. Ihr könnt „Pulp Fiction“ bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

