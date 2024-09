Wolfs

Im Film „Wolfs“ sind Brad Pitt und George Clooney als Tatortreiniger der New Yorker Unterwelt tätig. Eines Abends taucht eine Leiche im Apartment einer Staatsanwältin auf und Nick und Jack müssen zusammenarbeiten, obwohl beide so gar keine Lust darauf haben. Als die Leiche dann doch nicht so tot ist, wie Anfangs gedacht und ein Haufen Drogen auftauchen, müssen Nick und Jack vor ihren Auftraggebern fliehen. Die Gangsterkomödie „Wolfs“ gibt es ab heute bei Apple TV+.

Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles

Von Wolfs kommen wir jetzt zu Turtles. Mit ihrem Animationsfilm „Mutant Mayham“ feierten die Teenage Mutant Ninja Turtles ihr Kino-Comeback. In der neuen Zeichentrickserie „Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles“ müssen die Turtles sich neuen Herausforderungen stellen. So muss Anführer Leo sich zum Beispiel mit einer Armee von Robotern rumschlagen. Wie im Film glänzt auch die Serie wieder mit einem coolen Animationsstil. „Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles“ könnt ihr ab heute bei Paramount+ streamen.

Will & Harper

Schauspieler und Comedian Will Ferrell macht sich mit einer seiner besten Freundinnen, Harper Steele, auf zu einem Roadtrip durch die USA. Der Grund dafür: 2022 feierte Harper ihr Coming-out und beschloss als Frau zu leben. Um das zu feiern und sich gleichzeitig neu kennenzulernen machen sich die zwei auf den Weg. Doch geht es in der Doku nicht nur um Will und Harpers Freundschaft, sondern auch um die Gefahren und Probleme für Transmenschen in Amerika. Die Doku „Will & Harper“ läuft ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

