The Instigators

Matt Damon spielt in dem Film „The Instigators“ einen Mann, der seine Schulden nicht bezahlen kann. Er hat weder Geld für seine Sorgerechtszahlungen, noch für seine Hypothek. Er entscheidet sich dazu, zu illegalen Mitteln zu greifen, um Geld aufzutreiben. Der Plan: Er will mit zwielichtigen Gestalten, bei einer Wahlparty, veruntreute Gelder von einem korrupten Bürgermeister stehlen. „The Instigators“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ schauen.

Blue Ribbon Baking Championship

Jason Biggs kennt ihr vielleicht als Jim Levenstein aus American Pie. Seine neue Show „Blue Ribbon Baking Championship“ hat auch etwas mit amerikanischen Kuchen zu tun. In dieser Show geht es darum die Person in den Vereinigten Staaten zu finden, die den allerbesten Kuchen backt. „Blue Ribbon Baking Championship“ gibt es jetzt bei Netflix.

Self Reliance

Tommy nimmt in dem Film „Self Reliance“ an einer sehr ungewöhnlichen Reality Show teil. Die Show wird im Darknet ausgestrahlt und es geht darum, dass Tommy 30 Tage lang überleben muss. In diesen 30 Tagen werden Menschen auf ihn gehetzt, die versuchen, ihn umzubringen. Sie dürfen ihn allerdings nur töten, wenn er gerade alleine ist. Falls Tommy am Leben bleibt, gewinnt er eine Million Dollar. Ihr könnt „Self Reliance“ jetzt bei Paramount+ sehen.

Was läuft heute?

