Ich bin Ben

Ben ist gerade in die Middle School gekommen, als er entdeckt, dass er Superkräfte hat: Er kann sich in jede Person verwandeln, die er trifft. Doch neben diesen aufregenden Entwicklungen muss Ben auch die üblichen Herausforderungen eines 12-Jährigen meistern: seine erste Schwärmerei, Mobbing in der Schule und eine neue Familienkonstellation. Die Serie „Ich bin Ben“ könnt ihr ab heute auf Apple TV+ streamen.

Exploding Kittens

Eigentlich ist „Exploding Kittens“ ein beliebtes Kartenspiel, doch Netflix hat daraus eine Animationsserie gemacht. Die Serie dreht sich um Gott, der als Hauskatze auf die Erde geschickt wird. Neben Nickerchen und Laserpointer-Jagen muss er feststellen, dass sein neuer Nachbar der Teufel in Katzengestalt ist. Im englischen Original spricht „Lucifer“-Darsteller Tom Ellis die Gottkatze. Alle Folgen von „Exploding Kittens“ findet ihr bei Netflix.

Generation F: Olympia Edition

Sportlerinnen wie Lisa Gutfleisch oder Lena Büchner bereiten sich ihr Leben lang auf ihr großes Ziel vor: die Olympischen Spiele. In genau zwei Wochen ist es so weit und in Paris geht der große Wettkampf wieder los. Den Weg der beiden Athletinnen und ihrer Sportler-Kolleginnen hat die Dokureihe „Generation F: Olympia Edition“ begleitet. Ihr könnt alle Folgen jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

