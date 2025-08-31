Play
Foto: WINKELMEYER // GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bild: Doctor Sleep | Foto: WINKELMEYER // GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Was läuft heute? | Doctor Sleep

Shine on …

In der Fortsetzung des Horrorklassikers „Shining“ lebt der mittlerweile erwachsene Dan Torrance als Altenpfleger in einer Kleinstadt. Er lernt Abra kennen, die ebenfalls übernatürliche Fähigkeiten hat. Beide werden Ziel einer mörderischen Sekte.

Doctor Sleep

Jahre nach den Ereignissen aus „Shining“ lebt ein traumatisierter und vom Alkohol gezeichneter Dan Torrance in einer kleinen Stadt und arbeitet als Altenpfleger. Durch seine übernatürlichen Fähigkeiten kommt er in Kontakt mit der jungen Abra. Beide werden von der Sekte „Der wahre Knoten“ gejagt, die sich von Menschen wie Dan und Abra und ihren Fähigkeiten ernährt.

Die unmögliche Adaption

Lange galt die Romanfortsetzung von Stephen King als nicht adaptierbar, da das Buch wichtige Teile von „Shining“ ignoriert. Doch Regisseur Mike Flanagan schafft es, das Buch- und Filmuniversum zu vereinen. Dan wird im Film von Ewan McGregor gespielt, Abra von Kyliegh Curran. Rebecca Ferguson ist als Sektenanführerin zu sehen. „Doctor Sleep“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

