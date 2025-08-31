Doctor Sleep

Jahre nach den Ereignissen aus „Shining“ lebt ein traumatisierter und vom Alkohol gezeichneter Dan Torrance in einer kleinen Stadt und arbeitet als Altenpfleger. Durch seine übernatürlichen Fähigkeiten kommt er in Kontakt mit der jungen Abra. Beide werden von der Sekte „Der wahre Knoten“ gejagt, die sich von Menschen wie Dan und Abra und ihren Fähigkeiten ernährt.

Die unmögliche Adaption

Lange galt die Romanfortsetzung von Stephen King als nicht adaptierbar, da das Buch wichtige Teile von „Shining“ ignoriert. Doch Regisseur Mike Flanagan schafft es, das Buch- und Filmuniversum zu vereinen. Dan wird im Film von Ewan McGregor gespielt, Abra von Kyliegh Curran. Rebecca Ferguson ist als Sektenanführerin zu sehen. „Doctor Sleep“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

