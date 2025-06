Forrest Gump

Forrest, ein einfacher Mann mit großem Herzen, wächst zusammen mit seiner besten Freundin Jenny und seiner Mama mitten in Alabama auf. Als Kind ist er ein Außenseiter, doch stolpert er auf seinem Weg durchs Leben von einem historischen Moment in den nächsten — vom Vietnamkrieg, über die Bürgerrechtsbewegung bis zum Watergate-Skandal.

„Lauf, Forrest, lauf!“

Der Filmklassiker mit Tom Hanks in der Hauptrolle kam 1994 ins Kino und wurde zum Welterfolg. Regisseur Robert Zemeckis inszeniert darin nicht nur die Lebensgeschichte eines Einzelnen — sondern geht einmal quer durch die Geschichte der USA von den 1950ern bis in die 1980er Jahre. Unterstützt wird das Ganze von einem legendären Soundtrack von Alan Silvestri und für die damalige Zeit bahnbrechenden Spezialeffekten. Neben dem Oscar für den besten Hauptdarsteller wurde der Film 1995 in fünf weiteren Kategorien ausgezeichnet, u. a. als bester Film. „Forrest Gump“ ist aktuell bei Prime Video verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.