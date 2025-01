Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will

Wie weit würdet ihr gehen, um unsterblich zu sein — oder um einfach nur den Alterungsprozess aufzuhalten? Die Dokumentation „Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will“ von Chris Smith zeigt die Welt von Bryan Johnson, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, für immer jung und gesund zu bleiben. Was ist sein Antrieb? Was sind die Praktiken, mit denen er sich jung halten will? Und was sind deren Auswirkungen auf ihn selbst und die Menschen in seinem Umfeld? „Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Anne Rice’s Mayfair Witches

Die bereits verstorbene Romanautorin Anne O’Brien Rice hat in den 1990er-Jahren die Trilogie um die Mayfair Witches geschaffen. 30 Jahre später wurden einige der Geschichten als Serie adaptiert. Im Jahr 2023 ist die erste Staffel „Mayfair Witches“ erschienen, nun geht die Serie in die zweite Staffel und nimmt euch wieder mit in das düstere Reich der Mayfair Witches. Nachdem die in der ersten Staffel prophezeite Wiedergeburt des Dämons Lashers (Jack Huston) wahr geworden ist, dreht sich nun alles um die Frage: Was bedeutet das für die Mayfairs und wie können sie sich vor dem Dämon schützen? Die zweite Staffel von „Anne Rice’s Mayfair Witches“ gibt es ab heute auf MagentaTV+.

Deutsche im Knast

In der Reportage-Reihe „Deutsche im Knast“ gibt der Filmemacher Christian Bock Einblicke in das Leben deutscher Häftlinge im Ausland: Wie sieht ihr Alltag hinter Gittern aus? Was sind die Herausforderungen fern der Heimat? In der ersten Folge geht es nach Japan, wo die Insassen einem unnachgiebigen System aus Vorschriften und Verboten ausgesetzt sind. In Folge zwei lernt ihr die Zustände in Paraguays Gefängnissen kennen, wo rivalisierende Gangs und Korruption allgegenwärtig sind. Wie unterscheidet sich das Knastleben in Japan, Paraguay und Italien, dem Drehort der dritten Folge, von den Verhältnissen in deutschen Gefängnissen? Antworten gibt es in der Filmreihe „Deutsche im Knast“, die ihr bereits jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen könnt.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.