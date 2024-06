The Club

In der belgischen Dramedy „The Club“ finden drei Paare zueinander, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Eltern zu werden. Die Serie schildert das Schicksal der Kinderlosigkeit aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Unter anderem geht es um Bert und Kirstie, die schon seit Jahren versuchen, Kinder zu bekommen und auch um das queere Paar Ellen und Zwo. Alle acht Folgen von „The Club“ gibt es ab heute in der ZDF Mediathek.

Black Barbie

Der Name „Barbie“ steht für viele Menschen für eine junge weiße Frau mit blauen Augen und blonden Haaren. Die Dokumentation „Black Barbie“ erzählt die Geschichte der ersten Schwarzen Barbie und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Neben der Erfinderin der ersten „Black Barbie“ kommen in der Doku auch die Schauspielerinnen Gabourey Sidibe und Ashley Blaine Featherson zu Wort. Die Dokumentation „Black Barbie“ ist ab heute bei Netflix verfügbar.

Poker Face

„Knives Out“- und „Glass Onion“-Regisseur Rian Johnson schickt in seiner Serie „Poker Face“ die schlagfertige Kellnerin Charlie auf einen Trip durch die USA, um Kriminalfälle zu lösen. Der Kniff dabei: Charlie besitzt die übernatürliche Fähigkeit, immer zu wissen, wann jemand lügt. Charlie wird gespielt von Natasha Lyonne, die schon große Erfolge mit Serien wie „Orange ist the New Black“ oder „Matrjoschka“ gefeiert hat. Alle Folgen von „Poker Face“ gibt es bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.