Drops of God — Staffel 2

Auf der Suche nach dem Ursprung des weltbesten Weins

Nach dem Erbschaftsduell aus Staffel 1 geraten Camille Léger und Issei Tomine in ein neues Spiel mit hohem Einsatz. Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Wein führt sie ihre Reise um die halbe Welt und tiefer in ihre gemeinsame Vergangenheit.

Das französisch-japanische Drama „Drops of God“ basiert auf dem gleichnamigen Manga und verbindet eine Familiengeschichte mit Einblicken in die internationale Welt der Weinkultur. Im Zentrum stehen weiterhin Camille Léger und Issei Tomine, deren Leben durch das Erbe des verstorbenen Weinkritikers Alexandre Léger miteinander verbunden sind.

In der ersten Staffel ging es um einen ungewöhnlichen Erbschaftskonflikt. Camille, die entfremdete Tochter Légers, und Issei, sein ehemaliger Musterschüler, mussten sich in einer Reihe anspruchsvoller Verkostungen und Prüfungen messen. Ziel war es, herauszufinden, wer das Erbe — die umfangreiche und wertvolle Weinsammlung des Kritikers — antreten darf.

Die zweite Staffel knüpft direkt an diese Ereignisse an. Camille, gespielt von Fleur Geffrier, und Issei, gespielt von Tomohisa Yamashita, stehen vor einer neuen Aufgabe. Sie sollen das Geheimnis hinter einem außergewöhnlichen Wein entschlüsseln, ein Rätsel, an dem selbst Alexandre Léger gescheitert ist. Die Suche führt die beiden quer durch die ganze Welt — eine intensive Zusammenarbeit, die aber auch für Konflikte sorgt.

Die Serie wurde von Quoc Dang Tran entwickelt und international produziert. In der zweiten Staffel führen unter anderem Oded Ruskin und Laure de Butler Regie. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Episoden, die ab jetzt wöchentlich bei Apple TV+ zu sehen sind.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

